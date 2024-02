Quatro anos depois, Luan Santana reata relacionamento com Jade Magalhães

Em 2020, Luan Santana anunciou o fim do relacionamento com Jade Magalhães. Quatro anos depois, o casal reatou e partilhou a novidade nas redes sociais.

Em 2019, ao fim de dez anos de relacionamento, Luan Santana pediu Jade Magalhães em casamento, durante um passeio de balão de ar quente em Portugal. No ano seguinte, o casal veio a público anunciar o término.

Nos últimos tempos, os fãs começaram a especular uma reconciliação, mas a confirmação apenas chegou esta quarta-feira, 28 de fevereiro. Nas redes sociais, Luan Santana partilhou duas imagens com a amada, durante a viagem que fizeram este mês ao México, e declarou-se na legenda.

“Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez… que o que a gente sente é nosso, e bastava ser ‘publicado’ ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo”, escreveu.

“Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e aí sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também”, acrescentou.

“Porque sempre foi ela… Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem”, rematou.

Na caixa de comentários, Jade Magalhães não ficou indiferente e respondeu: “Amo-te, amo-te”. Algumas figuras públicas, como Marina Ruy Barbosa, Simone Mendes ou Larissa Manoela, também felicitaram o casal.