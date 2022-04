“Quem Quer Namorar com o Agricultor?”: Catarina diz que tem mais “proximidade” com Daniel

Catarina Manique admitiu que Daniel é o pretendente com quem sente uma maior “cumplicidade e proximidade”.

A agricultora da quinta na Aldeia Nova do Cabo afirmou esta terça-feira que tem uma maior afinidade com o modelo que do que com os restantes pretendentes.

“Sinto uma cumplicidade e proximidade com o Daniel que não sinto com o Ricardo e o Bruno. Se tiver um problema é com ele que consigo desabafar”, afirmou no diário do programa da SIC “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”.

De recordar que Daniel afirmou recentemente que achava que Catarina Manique estava a “ficar apaixonada” por ele.

LEIA TAMBÉM: