Raquel Tavares sobre ser fadista há 29 anos: “É uma benção e uma cruz”

Faz hoje 29 anos que cantei pela primeira vez numa noite de fado. Sei-o, porque (por circunstâncias adversas) a minha mãe nunca esqueceu a data e como tal, eu também não. Foi no Grupo Desportivo Varjense. Cantei 3 fados; “Tudo Isto é Fado”, “A Júlia Florista” e o “Cheia a Lisboa”. Não tive medo do palco (que era na verdade um palanque pequeno, mas que a mim parecia enorme), nem vergonha de cantar para muitas pessoas…. Na verdade, tudo o que eu queria era fazê-lo! E fiz. Com toda a garridice e galhardia de uma menina de 6 anos. Acontece que quando acabei de cantar, corri para os braços da minha mãe e chorei. Chorei como até então não me lembrava de ter chorado. Como que se soubesse que tinha acabado de traçar a minha condição… sem qualquer retorno. E desde então, nunca mais soube o que era a vida sem o fado. E continuo sem saber. Posso mudar o meu rumo, mas jamais conseguirei mudar a minha condição (nem pretendo). É uma benção e uma cruz. Mas só assim é que é de verdade. Sou do fado. Sou fadista. . @ferreirasebas