Rebeca mostra-se a recuperar no hospital após ter sido operada

Receba mostrou-se, esta terça-feira, 15 de fevereiro, a recuperar no hospital, em Torres Vedras, depois de ter sido operada às varizes na perna esquerda.

A cantora foi submetida a uma operação no hospital da CUF. Depois da cirurgia, a artista partilhou o momento, no perfil de Instagram, com os seguidores, revelando que se encontra a recuperar.

“O Dia dos Namorados para mim foi um pouco diferente”, começou por admitir. “Passei na CUF Torres Vedras para fazer uma cirurgia às varizes da perna esquerda”, acrescentou a intérprete.

“Correu tudo bem. Agora com algumas dores é normal, mas irei recuperar com calma. Beijinho a todos”, rematou Rebeca.

Entre as várias mensagens de melhoras que recebeu na secção de comentários, destaque para as palavras de Sérgio Rossi e Fanny Rodrigues. “As melhoras, querida!” comentou o cantor. “Um beijinho minha linda!” escreveu a apresentadora da TVI.