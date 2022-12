Ricardo Martins Pereira arrasa irmãs de Ronaldo: “Total insignificância, irrelevância e pequenez”

Ricardo Martins Pereira, conhecido pelo blogue “O Arrumadinho”, não poupou Elma e Katia Aveiro numa crónica na “Magg”.

As declarações públicas de Elma e Katia Aveiro, que apontaram o dedo aos críticos de Cristiano Ronaldo e os apelidaram de “invejosos”, “mesquinhos” ou “falidos” tiveram resposta do jornalista Ricardo Martins Pereira, responsável pela revista digital “Magg” e conhecido pelo blogue “O Arrumadinho”.

Numa longa crónica, o comunicador arrasou as irmãs do futebolista português, garantindo que nunca esteve em causa a pessoa e a carreira, mas o atual momento de forma do atleta, que não conseguiu evidenciar-se no Mundial do Catar.

“Alguém devia explicar às manas Aveiro que o irmão é um jogador de futebol e que, como jogador de futebol, não está imune a críticas pela forma como atua dentro de campo. E se joga mal, toda a gente tem o direito de dizer que joga mal”, explicou.

“É preciso que as manas Aveiro tirem os olhos do seu umbigo, saiam de dentro da bolha onde vivem, e tentem ver as coisas como elas são. Mas para isso era preciso que as manas Aveiro tivessem um nível de inteligência ou estrutura que — já todos percebemos, há muitos anos — não têm”, prosseguiu.

O “blogger” referiu que é preciso não cair na vitimização de Cristiano Ronaldo que Elma e Katia Aveiro estão a fazer e que é preciso olhar para o atleta pelo desempenho que tem tido dentro de campo.

“Os jogadores de futebol têm de ser avaliados no momento de acordo com o que estão a valer e com o que jogam naqueles 90 minutos, e essa avaliação é isso mesmo, uma avaliação do que se passou em 90 minutos, não é uma análise ao passado e à carreira do jogador”, explicou.

Por isso, para Ricardo Martins Pereira continuar afirmar que Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo é viver numa “realidade paralela ou um mundo de fantasia”. “Ronaldo não aceita que já não é o melhor do mundo […] Mas tenho a certeza de que está a ver o fim ali perto, e, gradualmente, vai aceitar isso”, escreveu.

“As manas Aveiro terão mais dificuldades em conviver com o dia em que deixarão de ter palco e acabarão a ter de entrar nos “Big Brothers Famosos” para que ninguém se esqueça delas e da sua total insignificância, irrelevância e pequenez”, rematou.