Ricardo Martins Pereira, “O Arrumadinho”, mostra refúgio na Carrasqueira

Ricardo Martins Pereira, conhecido por “O Arrumadinho”, mostrou nas redes sociais o seu “spot de verão dos últimos 30 anos”.

Para sul de Lisboa, pela zona de um dos destinos de férias mais concorridos dentro de Portugal – a Comporta – está o refúgio do empresário e influenciador digital Ricardo Martins Pereira.

“Todos os anos vos falo aqui do meu spot de verão dos últimos 30 anos, e todos os anos tenho conhecido por lá pessoas novas, gente que me segue aqui, ou amigos de seguidores que encontro quando estou por lá. E que spot é esse? É a Cabaninha da Carrasqueira, seguramente o sítio mais barato que vão encontrar para passar uma semana de férias este verão na zona da Comporta”, começou por escrever na sua publicação do Instagram.

“Desde que sou miúdo que passo pelo menos duas semanas de férias aqui, por isso, tenho um amor especial por esta cabaninha, que já faz um bocadinho parte de mim”, acrescentou.

A Comporta tem sido um destino bastante procurado nos últimos anos. Já com diversos estabelecimentos de luxo, entre hotéis a restaurantes, passar umas semanas de férias não cabe a qualquer bolso. Na publicação que fez, “O Arrumadinho” deixa algumas dicas do que comer ou do que ver. “Se quiserem passar aqui uma semana de férias, podem-me pedir todas as dicas”.

Ricardo Martins Pereira partilhou um carrossel de fotografias no seu Instagram a documentar imagens da casa e dos arredores, no que diz serem “fotos de cenas imperdíveis”.

Para quem quiser aproveitar a dica do “blogger” vai ter de correr. “Já não há muitas semanas livres, por isso, corram!”, termina.