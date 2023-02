Ricardo Trêpa recorda: “Estive a viver com um sem-abrigo”

Ricardo Trêpa esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e recordou alguns momentos mais marcantes da sua carreira.

Durante a sua entrevista, no vespertino “Goucha”, na TVI, o intérprete lembrou a sua personagem “Chico Alegria”, que fazia parte do núcleo da trama “A Única Mulher”, no canal quatro.

“Fui para a rua. Estive a viver com sem-abrigo durante três noites”, contou.

“Andei de metro sem pagar, vi os consumos de droga. Dormi com ele, ao lado dele, num saco de cama ao relento”, disse ainda, ao mesmo tempo que recordou que se inseriu numa comunidade que habita perto do Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

“Sentes-te a pessoa mais sozinha do mundo, é muito cruel”, disse ainda.

O ator pode ser visto atualmente na novela da noite da TVI “Festa é Festa”.