Rita Ferro Rodrigues prestes a terminar o isolamento devido à covid-19

A apresentadora e blogger está prestes terminar o isolamento profilático depois do contacto com o marido, Rúben Vieira, mais conhecido por Ben, que esteve infetado com covid-19.

Depois de duas semanas em casa, Rita Ferro Rodrigues revelou nas redes sociais esta terça-feira que falta um dia para retomar “alguma normalidade” e regressar à rotina.

“Último dia de isolamento profilático. Amanhã retomo (alguma) normalidade. Isto sou eu a rezar para que me poupem de mais isolamentos nas próximas semanas… Foram dois praticamente de seguida”, pode ler-se numa fotografia publicada no Instagram.

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues testou negativo à covid-19, tal como o filho, Eduardo, de oito anos, e a filha, Leonor, de 18.