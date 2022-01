Rita Pereira assinala nove anos da morte de Angélico Vieira

Completaram nove anos desde a morte de Angélico Vieira e, para assinalar a data, Rita Pereira homenageou-o redes sociais.

A atriz juntou-se aos colegas, amigos e família que destacaram o aniversário da morte do ator, que morreu em 2011, na sequência um acidente de viação. “Nove anos”, escreveu Rita Pereira na legenda de uma imagem dedicada a Angélico Vieira, partilhada nos InstaStories do Instagram.

De recordar que Rita Pereira e Angélico Vieira estiveram numa relação amorosa durante vários anos. No entanto, quando o ator morreu, já se tinham separado, mantendo uma relação de cumplicidade.

O ator destacou-se na representação em 2004, na série juvenil “Morangos com Açúcar”, da TVI, e na música com a banda D’ZRT, juntamente com Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira.