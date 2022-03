Rita Pereira encanta fãs com brincadeiras entre Lonô e o bisavô

Rita Pereira partilhou um momento muito especial com os seus seguidores, esta quarta-feira, 15 de dezembro. A atriz mostrou um momento de ternura entre Lonô e o bisavô. A intérprete, de 39 anos, publicou no InstaStories, ferramenta de Instagram, uma imagem captada durante uma brincadeira entre o filho e o bisavô do pequeno. “Queria só partilhar convosco que o meu querido avô faz hoje 95 anos. Fomos visitá-lo e, apesar de não o podermos abraçar, é uma alegria enorme vê-lo a brincar com o meu filho, ouvi-lo a dizer piadas, a gozar connosco e a ser feliz. Eu sei, tenho muita sorte e aproveito-a muito bem”, escreveu na legenda. Recorde-se que Lonô completa três anos este mês e é fruto da relação de Rita Pereira com o produtor francês Guillaume Lalung, que também é pai de Luan, resultado de uma relação anterior. Rita Pereira tem ainda a irmã infetada com Covid-19 e, juntamente, com o pequeno fez-lhe uma pequena surpresa.