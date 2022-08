Rita Pereira está de férias com o filho, Lonô, e a irmã, Joana, no Douro

Rita Pereira fez as malas e viajou, esta quinta-feira, 25 de agosto, com o filho, Lonô, e a irmã, Joana, até ao Douro, onde vão passar os próximos dias.

A atriz, que integra a novela “Quero é Viver”, da TVI, mostrou, no perfil da rede social Instagram, várias imagens da sua chegada ao local onde vão relaxar longe de rotina de trabalho.

A intérprete publicou uma brincadeira que teve com o filho, Lonô, onde se encontra à beira da piscina sentado e o rebento atira gelo para o seu copo com vinho. “Os filhos dão sempre jeito nas férias”, escreveu, em jeito de brincadeira.

Lonô é fruto do relacionamento amoroso entre Rita Pereira e Guillaume Lalung. Recentemente, o casal celebrou os oito anos de relação e a atriz partilhou detalhes de como se conheceram.

“Há oito anos estava eu, a caminho do Algarve, para curtir um ‘sunset’ na praia com a minha irmã e… conheço o francês mais ‘cool’ do mundo”, lembrou. “A nossa história é super fixe mas seria um texto enorme portanto não vos vou dar essa seca, mas deixo aqui o registo de um amor de verdade”, acrescentou.