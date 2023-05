Rita Pereira fala sobre o concerto dos D’zrt: “Que amor senti”

Rita Pereira marcou presença no segundo concerto da turnê “Encore” e partilhou alguns momentos nas redes sociais.

Os D’zrt voltaram aos palcos após vários anos de interregno e muitas celebridades marcaram presença nos primeiros concertos realizados no Altice Arena.

No concerto de domingo, 30 de maio, alguns atores que deram vida às personagens dos “Morangos” foram chamados ao palco, entre os quais Diogo Valsassina, Ana Guiomar e Rita Pereira, a eterna “Soraia” da série juvenil da TVI.

Depois de o casal já ter feito uma retrospetiva nas redes sociais, agora foi a vez de Rita Pereira: “Claro que eu sabia que ontem ia ser uma noite de muitas emoções, concentrei-me muito para me controlar, mas não estava à espera de sentir uma paz reconfortante, como senti”, começou por escrever a atriz numa publicação com uma compilação de momentos do concerto.

“E o amor. Que amor que senti. Vinte mil pessoas carregadas de amor. Não era suposto ter subido ao palco mas a verdade é que aquele momento foi único e será eterno no meu coração”, continuou.

“OBRIGADA OBRIGADA OBRIGADA a todos pelo vosso abraço. Definitivamente os ‘Morangos’ estão de volta”, rematou.

Recorde-se que a atriz namorou seis anos com Angélico Vieira, integrante dos D’zrt que faleceu em 2011 na sequência de um acidente de viação.