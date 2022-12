Rita Pereira orgulhosa do filho na festa de Natal da escola

Rita Pereira mostrou-se orgulhosa da atuação do filho Lonô na festa de Natal da escola e partilhou as imagens do menor nas redes sociais.

A atriz da TVI, que pode ser vista, todas as noites, na novela “Quero é Viver”, mostrou a sua emoção ao ver o filho, Lonô, subir ao palco.

“É o momento certo para fazer os portugueses sorrir. Festa de Natal da escola com direito a dizer ao pai para não fazer tanto barulho”, brincou Rita Pereira.

“E o à vontade deste chouriço em palco? Nada de nervos, sabia a coreografia dele e dos outros e a mamã a babar no público“, concluiu a atriz, orgulhosa.

A atriz parece, assim, recuperada da queda que deu e motivou muitas dores no cóccix e o pulso esquerdo aberto.

“Afinal correu mesmo mal. Estou com muitas dores no cóccix e tenho o pulso esquerdo aberto de certeza, porque não consigo mexer bem a mão”, lamentou a também apresentadora da TVI.