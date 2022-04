Rita Pereira treina ao ar livre e acaba picada por abelha

Rita Pereira regressou aos treinos ao livre. No entanto, a atriz acabou por ser picada por uma abelha durante a atividade física.

Depois de ter estado doente durante três semanas, a intérprete da TVI voltou a treinar. Porém, as coisas acabaram por não correr da melhor forma para a também apresentadora da estação de Queluz de Baixo.

“Uau vamos treinar ao ar livre, ao ar livre é que é bom treinar…tirando a parte que és picada por uma abelha”, contou Rita Pereira num vídeo publicado no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Recentemente, a atriz recordou o ex-namorado, Angélico Vieira, que morreu há dez anos na sequência de um acidente de viação. Na altura, o ator foi internado no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida.

“É um dia em que a memória me leva para um sítio triste, mas ele faz com que o coração acalme e se encha deste amor”, escreveu Rita Pereira no perfil de Instagram, referindo-se ao filho, Lonô, fruto do namoro com Guillaume Lalung.