Rúben Dias surge ao lado de modelo com quem terá uma relação

Os rumores de um namoro já circulam há algum tempo. E voltaram a aumentar. Rúben Dias surgiu a viajar ao lado de uma influenciadora digital.

A última relação pública de Rúben Dias foi com a cantora April Ivy, num namoro que terminou em 2021. Desde então, o nome do jogador do Manchester City não tinha sido associado a nenhum romance. Até agora: o defesa da Seleção Nacional tem sido apontado como namorado de Arabella Chi, uma influenciadora digital, que ficou conhecida por participar no “reality show” “Love Island”.

Os rumores e dúvidas voltaram a aumentar pelas imagens divulgadas pelo “Daily Mail”. Nas fotografias, ambos surgem, juntos, no aeroporto, de malas nas mãos, prontos para viajarem.