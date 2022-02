Rúben Rua ajuda “senhor da mercearia” com 500 euros: “É tão simpático, afável e honesto”

Rúben Rua ajudou o “senhor da mercearia” com os 500 euros que arrecadou ao participar no “É Preciso Ter Lata”, de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni no Youtube.

O apresentador do programa das tardes de sábado “Em Família” esteve presente na rubrica que Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni têm na plataforma de vídeo. Todos os convidados que passam pelo jogo, vão recebendo dinheiro por cada pergunta que respondem.

Rúben Rua somou 500 euros e decidiu ajudar o “senhor da mercearia”. “Consegui os 500 euros, que é o prémio máximo que podem conseguir no ‘É Preciso Ter Lata’”começou por afirmar.

“A pessoa que escolhi para dar é um senhor que não sei o nome, é o senhor que tem a mercearia em frente à minha casa. É um senhor já com uma certa idade, que é tão simpático, tão afável, tão honesto que eu acho que ele é merecedor”, explicou.

O manequim e a apresentadora Maria Cerqueira Gomes vão apresentar, este sábado, uma emissão especial do “Em Família” dedicada aos artistas.

“Este sábado, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua voltam a abrir as portas do ‘Em Família’ num programa especial dedicado aos números. Uma emissão com convidados e artistas especiais que revelam os mistérios dos números e ainda as crenças populares mais famosas do mundo!” pode ler-se no comunicado da TVI.