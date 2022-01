Rúben Rua defende-se de assédio feminino com homossexualidade

Rúben Rua explicou, este sábado, 23 de outubro, que se defende do assédio feminino com a homossexualidade, num exemplo que deu a Maria Cerqueira Gomes durante o programa “Conta-me”, da TVI.

O apresentador do programa “Em Família” sentou-se à conversa com a colega de ecrã no formato de entrevistas da estalão de Queluz de Baixo. Quando questionado sobre o assédio na Moda, o comunicador deu um exemplo de como reagir aos convites.

“Oh Maria, desculpa, mas hoje tenho que ir jantar com os meus pais, não posso’. […] Ou, se calhar, posso dizer: ‘Oh Maria, não me leves a mal. Se calhar estás estás a confundir as coisas, eu sou gay, portanto se calhar não vale a pena entrarmos por aí”, exemplificou.

De seguida, o também modelo garantiu que o assédio que surgiu nunca “foi algo desconfortável”. “Sempre foi uma coisa muito natural e depois cabe-te a ti também gerir”, acrescentou.

Sobre a sua vida amorosa, Rúben Rua opta por ser um homem solteiro. “As mulheres que eu mais me dei foram as que mais me magoaram”, afirmou o profissional da estação privada.

“As que mais gostei, mais acreditei e que de facto coloquei as minhas fichas todas e pensei ‘é agora, é isto’, foram as pessoas que mais me magoaram e mais me desiludiram”, rematou.