Rúben Vieira faz homenagem à avó nas redes sociais

Rúben Vieira, ou Ben como é mais conhecido, prestou uma homenagem à avó que morreu há dois anos.

O companheiro de Rita Ferro Rodrigues recorreu ao Instagram para recordar a sua avó e escreveu algumas palavras de afeto.

“Faz hoje dois anos que fomos privados de nos abraçar como tantas vezes fazíamos. Dois anos sem ouvir os teus vernáculos maravilhosos que tanto sentido me faziam e ao mesmo tempo tanto me divertiam. Guardo comigo todas as tuas histórias e todas as nossas conversas, algumas delas tontas mas faziam parte da nossa essência. Dois anos de saudade … serás sempre a minha eterna namorada”, escreveu.

Após a partilha de Ben foram vários os seguidores que não ficaram indiferentes e escreveram palavras de conforto.