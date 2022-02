Rui Unas confessa que já falou de divórcio com a mulher

Rui Unas foi o último convidado do podcast “É Preciso Ter Lata” apresentado por Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni e falou sobre a sua relação com Hanna Ibarra.

No meio de perguntas de fãs e “haters” houve alguém que expressou curiosidade em saber se já se falou em divórcio na casa de Rui Unas.

“Já”, começou por responder prontamente tendo explicado de seguida.

“Tenho revelado [nas redes sociais] um bocadinho mais a felicidade que sinto com a minha mulher. Sou de facto muito feliz com a minha mulher e durante muitos anos quase que a ocultava. Não é que a escondesse, mas também não a expunha e naturalmente, até foi na pandemia, começamos a fazer umas brincadeiras no TikTok e de repente começamos a ser um casal do TikTok. […]”

“E começamos pouco a pouco a revelar um bocadinho da nossa intimidade e da nossa dinâmica de casal que sempre existiu. […] Não significa que não tenhamos já tido as nossas crises, as nossas discussões como qualquer casal normal”, começou por explicar.

“A palavra divórcio é realmente muito forte e significa que algo correu mesmo muito mal e a palavra já foi pronunciada, agora com que seriedade e com que efetiva vontade de isso se concretizar… nenhuma”, rematou.

Recorde-se que Rui Unas e Hanna Ibarra estão casados há 18 anos e têm dois filhos em comum, André e Rafael.