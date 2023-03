Rui Unas lembra depressão: “Não fui um apresentador bem sucedido”

Em conversa com a atriz Fernanda Serrano, no podcast “Maluco Beleza”, Rui Unas lembrou a depressão e os tempos difíceis que viveu.

Ator de sucesso em novelas e um dos participantes mais divertidos do “Vale Tudo”, o programa apresentado por João Manzarra aos domingos à noite, na SIC, a vida de Rui Unas nem sempre correu bem, como admitiu o ator em conversa com a intérprete Fernanda Serrano no podcast “Maluco Beleza”.

“Tive uma depressão, foi uma altura muito lixada da minha vida. Hoje quase que encaro as dificuldades, não é que as procure, mas abraço-as”, referiu.

“Hoje sou ator, porque não fui um apresentador bem-sucedido. Estava lançado para ser apresentador de um canal generalista. Não o fui. Tive de aceitar que não estava a correr bem enquanto apresentador, tive de me reinventar”, rematou Rui Unas.

