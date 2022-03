Rui Unas mostra os ganhos da quarentena

Rui Unas mostrou, esta terça-feira, o peso que ganhou durante esta quarentena em casa. Os amigos e atores Pedro Lima e Benedita Pereira não se deixaram surpreender.

O ator tem utilizado o perfil de Instagram para partilhar algumas das atividades que tem feito durante o isolamento social. Além de promover o trabalho e de publicar vídeos do Tik Tok, o intérprete mostrou como está o seu corpo.

“Quarentena gains!” escreveu o também apresentador da SIC na legenda de uma fotografia em que aparece com uma barriga enorme que (claramente) se trata de uma montagem.

https://www.instagram.com/p/B_zIeQGnn4o/

É de conhecimento público a dedicação que o locutor do podcast “Maluco Beleza” deposita no exercício físico e no seu estilo de vida saudável, sendo um dos principais embaixadores do site de nutrição e equipamento desportivo Prozis.

Por isso, os atores e amigos não se deixaram enganar assim que viram a imagem. “Tá bem, tá o!” atirou Pedro Lima. “Bom Photoshop! Onde arranjas?” questionou, prontamente, Benedita Pereira.

LEIA TAMBÉM: