Salvador Martinha viajou para a Argentina, onde está a seguir os passos do grande amigo João Manzarra naquele país.

O comediante Salvador Martinha não ficou indiferente às paisagens da Argentina partilhadas pelo amigo e apresentador João Manzarra nas redes sociais e decidiu seguir o mesmo trilho.

Com uma camisola “alviceleste” vestida, Martinha brincou com a fotografia: “Nunca pensei, mas a verdade é que me tornei num daqueles viajantes que não sabem espalhar creme”.