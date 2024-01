Salvio, ex-jogador do Benfica, pede namorada em casamento

Após o divórcio polémico da mãe dos filhos, Salvio, ex-jogador do Benfica, pediu a nova namorada, Sol Rinaldi, em casamento.

Depois de um polémico divórcio de Magali Aravena, a mãe dos seus filhos, Salvio, ex-jogador do Benfica, parece estar pronto para enveredar pelos caminhos do matrimónio novamente.

O atleta pediu a nova namorada, Sol Rinaldi, em casamento, como mostrou nas redes sociais. Ambos têm uma relação desde 2022, que foi assumida após a oficialização do divórcio.

“Um mês de um dos dias mais lindos e felizes da minha vida. Amo-te para sempre, minha pequena”, lê-se na legenda do vídeo publicado por Salvio, no qual este aparece ajoelhado perante a companheira.

De relembrar que, aquando do divórcio do atleta com a ex-mulher, o futebolista foi acusado de atropelar Magali Aravena quando esta estava à frente do carro a pedir para falarem.