Sara Carbonero publica primeira fotografia sem peruca

Sara Carbonero partilhou, esta terça-feira, pela primeira vez uma fotografia nas redes sociais em que aparece sem peruca e com o seu cabelo natural.

Depois de ter terminado os tratamentos de quimioterapia para o cancro nos ovários, em outubro do ano passado, a mulher do futebolista Iker Casillas mostrou-se, no perfil de Instagram, com o cabelo curto e um olhar sério.

Na secção de comentários, rapidamente, diversos internautas surgiram com mensagens elogiosas perante o “look” da jornalista espanhola, de 36 anos, que vive no Porto, com o marido e os filhos.

“Mas que gira que tu estás”, “Lindaaa”, “Sara linda” foram alguns dos elogios em espanhol que surgiram na referida publicação.

Recorde-se que o casal tem em comum dois filhos, Lucas e Martín.

