Sara Carreira sente falta dos abraços do irmão David

Devido à Covid-19, as pessoas têm de evitar ao máximo estar juntas e Sara Carreira tem sofrido com isso. A cantora sente saudades dos abraços do irmão David.

A filha mais nova do cantor Tony Carreira recorreu ao perfil da rede social Instagram para expressar o sentimento que nesta altura tem invadido a sua mente: saudades de dar abraços.

“Saudades do tempo dos abraços”, escreveu a jovem intérprete na descrição de uma fotografia em que surge em cima de um palco a abraçar o seu irmão David.

https://www.instagram.com/p/B-hA9CNgUdy/

Os dois irmãos têm uma canção em conjunto intitulada “Gosto de Ti”. Além de David, Sara também é irmã Mickael Carreira. Os três são fruto do casamento terminado entre Tony Carreira e Fernanda Antunes.

