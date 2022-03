Sara Matos assinala os três meses do filho Manuel com partilha especial

Sara Matos é uma mãe “babada” e sempre que pode faz pequenas partilhas do filho, Manuel, e esta quarta-feira, 15 de dezembro, fez mais uma partilha.

A atriz, de 31 anos, deu à luz em setembro e desde então tem vivido encantada pelo pequeno.

Nesta quarta-feira o bebé celebra três meses e mãe “babada” não conseguiu deixar passar a data em branco. No InstaStories, ferramenta do Instagram, a intérprete publicou dois vídeos onde surge a cantar para o pequeno.

“Hoje faz três meses que é só cantorias cá em casa. Cantorias, miminhos, maminha, muito colo e ranhocas”, legendou.

Manuel é o fruto da relação que Sara Matos mantém com o também ator Pedro Teixeira, que é ainda pai de Maria, de 11 anos, resultado do relacionamento anterior com Cláudia Vieira.

Recorde-se que a atriz tem vindo a partilhar vários momentos ternurentos do bebé com o pai e a irmã mais velha, como aconteceu esta semana ao publicar uma imagem de Pedro Teixeira com Maria e Manuel ao colo.