Sara Matos, Vera Kolodzig e Filipa Areosa em “lingerie”: “O Clube”, da SIC, vai abrir portas

Aí está uma das séries mais aguardadas do ano: com o argumento passado na noite de Lisboa, “O Clube” vai estrear-se em “streaming” no OPTO da SIC. E já há imagens.

Sara Matos, Vera Kolodzig, Sharam Diniz, Filipa Areosa ou Luana Piovani são algumas das protagonistas de “O Clube”, a nova série que a SIC vai exibir em “streaming” na plataforma OPTO e que relata a luta pelo poder na noite de uma casa de luxo lisboeta.

Sara Matos, que pode ser vista na SIC, em “Terra Brava”, no papel de “Elsa”, já divulgou a imagem de promoção, na qual aparece em “lingerie” ao lado de atrizes como Sharam Diniz, Luana Piovani, Filipa Areosa ou Vera Kolodzig.

“Não sei se estão preparados para o que aí vem”, disse Sara Matos aos milhares de seguidores, que se mostraram entusiasmados com a série passada na noite de Lisboa.

Pedro Teixeira foi um dos mais entusiastas e aplaudiu o novo projeto da namorada na SIC.