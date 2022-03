Sara Norte assinala aniversário da irmã com texto emotivo

Sara Norte recorreu, esta terça-feira, 15 de setembro, às redes sociais para lembrar a irmã que faria 16 anos e que morreu com leucemia, no ano passado.

“Hoje, a nossa princesa faria 16 anos. Nesta fotografia, estávamos todos felizes: era a comemoração da tua cura e estávamos todos radiantes de felicidade. São estas memórias que quero reter e guardar para todo o sempre”, começou por escrever a atriz.

Ainda consternada pela saudade que sente, a artista revelou que espera que a irmã apareça em sonhos. “Há dias em que só me apetece agarrar o teu peluche e ficar ali com os meus pensamentos, com as nossas memórias, e, sempre que vou dormir, rezo para me apareceres nos sonhos, meu amor”, acrescentou.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens de apoio. “Já estava destinada para ser anjo, sempre que te sintas em baixo pega numa foto dela e fala para ela, porque ela de cima está a ouvi-te” ou “Força Sara, um anjo olha por ti” são alguns comentários que se podem ler.