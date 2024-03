Sara Prata feliz com regresso ao “Dança com as Estrelas”

Em 2015, Sara Prata foi a grande vencedora do “Dança com as Estrelas”. A atriz está de volta aos ensaios para uma atuação especial.

Nas redes sociais, a convidada fez um balanço sobre como têm sido os últimos dias: “Voltar ao ‘Dança com as Estrelas’ tem sido muito isto!”, começou por escrever.

“Recordar momentos incríveis, abraçar o desafio de voltar a dar umas piruetas pelo ar, e muita boa disposição ao lado dos três mosqueteiros: Luís Quina, Daniel Rodrigues de Courinha e Daniel Soares”, acrescentou.

“Sábado [9 de março] não percam este regresso que me está a deixar de coração feliz e com as coxas a doer”, rematou.

Recorde-se que a final será disputada entre Luisinha Oliveira, Miguel Cristovinho e Nelson Évora.