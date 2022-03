A viver a segunda gravidez, Inês Folque assume ter aprendido sobre os “limites da exaustão”

A viver a segunda experiência na maternidade, Inês Folque assumiu ter aprendido os “limites da exaustão” e da “capacidade de gestão emocional”.

A atriz está na reta final da segunda gravidez, fruto do relacionamento com o companheiro, Gonçalo Telles. Os últimos seis meses têm sido “desafiantes” para a intérprete que enfrenta a gestação e tem o filho, Tomás, de dois anos.

“Estes últimos seis meses têm sido um verdadeiro desafio pelas mais variadas razões, aprendi muito sobre a mãe que sou e a que quero ser, sobre os limites da exaustão e da capacidade de gestão emocional”, admitiu.

A também apresentadora assumiu que o mais difícil de ser mãe é ver o filho doente e não poder fazer nada. “Aprendi também que o menos bom da maternidade não é a privação de sono, embora isso nos leve para lugares que não queremos estar, mas sim a dificuldade de vermos os nossos filhos doentes e a impotência de não os poder-mos ajudar”, afirmou.

“Tudo passa, tudo se resolve, (ou para alguns, infelizmente, quase tudo) mas a vulnerabilidade em que nos deixa e a necessidade de parar tudo para os apoiar é sempre a mesma”, rematou.

Recorde-se que a intérprete anunciou a boa-nova da gravidez com uma sequência de imagens, em que surge ao lado do companheiro e do primeiro filho do casal.