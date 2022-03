Selena Gomez sobre relação com Justin Bieber: “Fui vítima de abuso”

Selena Gomez alegou ter sido vítima de “abuso emocional” durante a relação com Justin Bieber.

A artista norte-americana, de 27 anos, falou sobre a relação com o ex-namorado e, numa entrevista para a rádio NPR, afirmou que foi vítima “de um certo abuso emocional” e está “feliz por ter terminado”.

“Senti que não tive direito a um fim [do relacionamento] com respeito”, revelou.

“Por muito que não queira passar o resto da minha vida a falar disto, estou muito orgulhosa por dizer que me sinto mais forte que nunca. Encontrei um maneira de passar por isto da melhor forma possível”, acrescentou.

A propósito do tema dedicado à ex-relação, “Lose You To Love Me”, Selena Gomez garantiu que “não é uma música de ódio”.

“Foi muito difícil. […] E eu senti que essa era uma excelente maneira de dizer está feito e eu percebo isso, e respeito, e agora estou num outro capítulo”, explicou.

Recorde-se que Justin Bieber e Selena Gomez namoraram entre 2011 e 2018.