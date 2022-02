Sem namorado e sem filho: Rita Pereira descansa ao lado da irmã

Uma manhã diferente: longe do namorado e do filho, a atriz da TVI tomou o pequeno-almoço com a irmã, Joana.

Dedicadas uma à outra: Rita Pereira e a irmã, Joana, tomaram na manhã deste sábado o pequeno-almoço juntas, longe do namorado da atriz, Guillaume Lalung e do filho, Lônô. Um sossego, portanto…

“A mana convidou-me para tomar o pequeno-almoço em casa dela. Só nós, sem bebé, sem marido, sem ‘Pepa Pig’ a bombar na tv. Só nós”, escreveu Rita Pereira no perfil de Instagram.

“Sabe tão bem de vez em quando. É claro que antes de ir embora tenho de lhe fazer um penteado qualquer, já é da praxe. O que é que os vossos irmãos vos pedem sempre que estão juntos?!”, questionou os seguidores.