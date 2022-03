SIC reage à saída de Cláudio Ramos e agradece “todo o profissionalismo”

A SIC reagiu publicamente à transferência de Cláudio Ramos para a TVI, deixando uma mensagem de agradecimento ao comunicador pelo seu profissionalismo.

A estação de Paço de Arcos fez questão de agradecer, através do seu site oficial, a dedicação e o trabalho feito pelo comunicador, de 46 anos, ao longo destes 18 anos de ligação.

“Obrigado, Cláudio. Cláudio Ramos decidiu dar um novo sentido à sua carreira. A SIC agradece ao Cláudio todo o profissionalismo que emprestou ao nosso canal durante 18 anos. Desejamos-lhe, como sempre, que seja feliz”, pode ler-se.

Cláudio Ramos começou em 2001 como comentador no programa “Noites Marcianas”, na SIC, passando por formatos como “SIC 10 Horas”, “Fátima” e “Queridas Manhãs”, no qual se destacou como apresentador.

Na SIC CARAS, esteve em formatos como “Passadeira Vermelha” e “Contra Capa”. No ano passado, estreou-se como vizinho de Cristina Ferreira no programa das manhãs do terceiro canal.

