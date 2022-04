Sofia Arruda “nervosa” com o regresso ao ecrã

Depois de dois anos afastada do ecrã, Sofia Arruda anunciou nas redes sociais o regresso à televisão, esta segunda-feira, dia 7 de dezembro, para um novo projeto.

A experienciar a maternidade pela primeira vez com o nascimento de Xavier, de um ano, a atriz têm-se dedicado a tempo inteiro ao filho. No entanto, revelou numa publicação no Instagram que está prestes a regressar ao ecrã, destacando o facto de estar “nervosa” e “ansiosa”, mas também “feliz”.

“[…] A vida empurra-nos para a frente e obriga-nos a andar. Começo um projeto novo em televisão (já não faço desde que descobri que estava grávida). Estou nervosa, ansiosa e feliz”, pode ler-se na publicação.

O último projeto da também influenciadora digital remonta a 2018, quando integrou o elenco da novela “Jogo Duplo”, da TVI, na qual interpretou a personagem “Teresa”.