Sofia Arruda esclarece fãs sobre problema de saúde do filho

Sofia Arruda esclareceu os seguidores sobre o problema de saúde do seu filho, Xavier. A atriz agradeceu ainda as mensagens de apoio que recebeu nas redes sociais.

A intérprete recorreu, esta segunda-feira, 11 de janeiro, ao Instastories, para explicar que foi com o filho ao pediatra e descobriu que o pequeno Xavier tem uma inflamação nas vias aéreas.

“Meus queridos seguidores preocupados com o meu bebé, obrigada! Ele ainda não está muito melhor, mas já fomos à pediatra e tem o que todos os bebés têm, infelizmente, nesta altura por causa do frio. Está com uma inflamação nas vias aéreas”, contou Sofia Arruda num vídeo.

A atriz adiantou que, por agora, não foram receitados medicamentos. “Não precisa ainda, e espero que não venha a precisar, de antibióticos. Precisa de muitos miminhos, muita água e de ficar bom rápido”, acrescentou.

Por diversas vezes, nas redes sociais, a intérprete mostrou-se rendida à maternidade. No entanto, no período pós-parto, Sofia Arruda viveu um período difícil e que partilha no livro “Calma, Vai Correr Tudo Bem”.

Recorde-se que o pequeno Xavier é fruto do casamento entre a atriz e o fisioterapeuta David Amaro.