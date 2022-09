Sofia Grillo partilha encontro da filha com o Papa Francisco

Sofia Grillo mostrou o encontro entre a filha, Sofia, e o Papa Francisco, numa visita ao Vaticano, que aconteceu em agosto.

A atriz, de 49 anos, partilhou, no perfil de Instagram, que a filha se encontrou com o Papa Francisco, durante uma viagem à cidade-estado. Quando Sofia chegou a casa, a atriz quis saber a conversa que os dois tinham tido.

“Filha e o Papa Francisco. Foi no mês passado este encontro. Tenho a certeza que nunca se irá esquecer deste momento único e tão abençoado. Uma sortuda esta miúda!” afirmou Sofia Grillo.

“Quando a fui buscar ao aeroporto vinda do Vaticano, perguntei-lhe: ‘E então do que é que falaste com o Papa?’. ‘Isso fica entre mim e o Papa!’ respondeu muito convicta. E vai ficar mesmo. E ainda bem!” prosseguiu.

Recorde-se que Sofia é fruto do casamento terminado entre Sofia Grillo e Frederico Casal Ribeiro.