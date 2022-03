Sofia Nicholson revela fim da relação com Afonso Azevedo Neves

Sofia Nicholson revelou que a sua relação com Afonso Azevedo Neves chegou ao fim por mútuo acordo. A atriz adianta que a separação aconteceu há “muito pouco tempo”.

A intérprete, de 51 anos, terminou o namoro com o companheiro. Em declarações à revista “Caras”, Sofia Nicholson garantiu que só falou do final da relação com Afonso Azevedo Neves para não levantar especulações.

“O Afonso e eu resolvemos, de forma amadurecida e consensual, ter futuros distintos”, contou.

“Desde há muito pouco tempo, e apenas acedo a falar sobre isto para que o meu silêncio sobre o assunto não leve a interpretações especulativas, que estamos separados e, portanto, estou neste momento a fazer o meu luto. Porque o luto faz-se por todas as formas de perda”, acrescentou, referindo que é “tudo” o que pode dizer nesta fase.

Atualmente, Sofia Nicholson pode ver vista pelo público na novela “Amar Demais”, da TVI, na qual o seu filho, Hugo, fez uma participação especial.