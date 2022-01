Sofia Ribeiro dança ao lado da “filha” da ficção

Sofia Ribeiro divertiu-se ao lado de Catarina Rebelo durante as gravações de “Amar Demais”. As duas fizeram um vídeo a dançar um novo tema do cantor brasileiro Kevinho.

As atrizes aproveitaram o tempo livre nos bastidores da novela da TVI para gravar um vídeo para a rede social TikTok. Sofia Ribeiro e Catarina Rebelo fizeram a coreografia de “Se Ferrou”, de Kevinho.

“Sem maturidade para ser mãe! Adoro esta miúda! Bom fim de semana! Ah, porque ‘Amar Nunca é Demais!’” escreveu a atriz na legenda do vídeo que também publicou no perfil de Instagram.

Rapidamente, entre os elogios que surgiram nos comentários, destaque para as palavras de Rodrigo Soares. “Vou treinar umas coreografias para também fazer um tik tok… Mas em personagem!” atirou o ator, em jeito de brincadeira.

Atualmente, no pequeno ecrã, Sofia Ribeiro integra o elenco de “Amar Demais”, no qual dá vida a “Célia”. Por sua vez, Catarina Rebelo interpreta a jovem “Joana” que é filha de Célia.

