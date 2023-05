Sofia Ribeiro na capa da “Women’s Health”: “Para mulheres que gostam de outras mulheres”

Sofia Ribeiro é a capa da revista “Women’s Health”: a atriz fala sobre a experiência e diz que este é um trabalho “para mulheres que gostam de outras mulheres”.

A revista “Women’s Health” traz na capa Sofia Ribeiro, atriz que vive um novo desafio na SIC, canal onde vai participar na nova novela, enquanto que, aos domingos, integra o lote de concorrentes conhecidos no “Vale Tudo”, conduzido por João Manzarra.

“Bom dia! Estou na @womenshealthportugal deste mês e estou muito feliz”, referiu a atriz.

“Para quem me pede dicas, opiniões etc… está nas bancas! Mas aviso que é para mulheres que gostam de outras mulheres, é que se não vão ficar a espumar com as fotos que o Gonçalo (Claro) me fez e não há necessidade (até porque o melhor está no interior)”, brincou a atriz nas redes sociais.

“Sejamos sinceros: neste meio em particular onde ainda se ‘trabalha’ muito o ego e pouco a união, sabemos que são raros os que vibram e torcem verdadeiramente uns pelos outros! Mas desses, penso que tenho alguns dos bons, os certos, por perto”, notou.

“Cada vez me sinto mais à parte deste meio. Cada vez me identifico menos com a dinâmica, com os lobbys, com o ver e ser visto. Amo a minha profissão e o que me move é isso. Trabalho no meio, cada vez vivo menos nele por opção. Percebi ser mais saudável e feliz para mim assim”, rematou Sofia Ribeiro, que, há poucos dias, revelou que por pouco não foi agredida no trânsito.