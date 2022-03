Ex-“Casa dos Segredos” Sofia Sousa garante que está solteira

Sofia Sousa garantiu publicamente, esta terça-feira, que não está numa relação amorosa, confirmando o fim da relação com Miguel Colação.

A ex-concorrente do programa “Casa dos Segredos”, da TVI, propôs aos internautas que fizessem perguntas, através do InstaStories, do Instagram. Vários fãs quiseram saber se Sofia está, ou não, numa relação.

“Não namoro”, garantiu Sofia Sousa.

A ex-participante do “reality show” ficou conhecida depois de participar na edição da “Casa dos Segredos”, que ocorreu em 2013. Desde então, tem recebido muito carinho dos seguidores nas redes sociais.

Atualmente, Sofia Sousa participou em alguns programas do “Extra”, do “Big Brother 2020” e chegou mesmo a marcar presença nas galas em direto. Longe do pequeno ecrã, já tinha revelado, em junho, que está a trabalhar num café.

