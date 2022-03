Sónia Brazão faz novo procedimento estético no rosto

Sónia Brazão realizou um novo procedimento estético ao rosto e recorreu às redes sociais para mostrar o resultado.

A artista, de 46 anos, submeteu-se a uma harmonização facial, um tratamento que pretende prevenir as marcas de envelhecimento.

“Sem dor e sem perder a minha expressão que me torna única. Quarenta minutos e parecia que tinha acordado de um longo sono de verdadeira beleza”, escreveu a atriz. A intérprete aproveitou ainda para reforçar o quanto é importante prevenir e o envelhecimento.

Recorde-se que a 3 de junho de 2011, Sónia Brazão foi vítima de uma explosão de gás no seu apartamento, em Algés. O acidente deixou a atriz com 90 por cento do corpo queimado e fez com que estivesse internada várias semanas e tenha sido submetida a diversas cirurgias.