Sónia Jesus assume que ficou “em choque” quando descobriu que o companheiro consumia drogas

Sónia Jesus foi a convidada especial do programa “TVI Extra” onde falou sobre o processo do companheiro, Vítor Soares, que está em prisão preventiva há um ano.

Sónia Jesus foi a convidada especial do novo programa da estação de Queluz de Baixo, “TVI Extra”, onde revelou que apenas descobriu que o companheiro, Vítor Soares, consumia cocaína após a detenção do mesmo.

Flávio Furtado, apresentador do programa, questionou: “Como é que se consegue viver tanto tempo com alguém e não se ter conhecimento que esta pessoa consome drogas?”.

A ex-concorrente do “Big Brother” respondeu: “Tantas mulheres que são traídas durante anos, homens que vivem relacionamentos duplos e as mulheres não sabem. Nunca vi nenhuma mudança de comportamento no Vítor, também não acredito que ele seja altamente viciado”.

Segundo Sónia Jesus, o motivo da adição do companheiro prende-se com o facto de ter estado afastada, aquando da sua entrada no reality show da TVI: “Eu também não estava presente. Estava no ‘Big Brother’ e o Vítor esteve uma fase sozinho, instável emocionalmente, ele trabalhava à noite. Não é desculpa, eu própria chamei-o a atenção”.

O apresentador perguntou: “Depois de teres conhecimento desta situação, em algum momento sentiste-te traída?”. Sónia Jesus afirmou: “Não me senti traída, senti-me em choque, senti-me triste, desiludida mas não ia abandoná-lo, sem dúvida nenhuma”.

A jovem portuense explicou, ainda, que as filhas precisam de um cuidado redobrado, mas estão bem: “Posso garantir aqui a 100 por cento, que as minhas filhas estão super bem acompanhadas”.

Vítor Soares, companheiro de Sónia Jesus, foi detido a 1 de junho de 2022 por alegado envolvimento numa rede de tráfico de droga. Após sucessivos adiamentos, o julgamento já arrancou na passada segunda-feira, 29 de maio, mas a ex-BB não compareceu, por indicações do advogado, uma vez que é testemunha do processo.