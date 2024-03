Tânia Ribas de Oliveira assinala aniversário de casamento dos avós

Os avós de Tânia Ribas de Oliveira celebrariam, se fossem vivos, mais um aniversário de casamento. Nas redes sociais, a apresentadora assinalou a data.

Muito chegada aos avós, Tânia Ribas de Oliveira não deixou a data passar em branco: a apresentadora da RTP1 partilhou um vídeo onde os familiares surgiam a enviar-lhe uma mensagem.

“Hoje [ontem] seria o dia mais feliz do ano para os meus avós porque celebrariam anos de casados. E acordei esmagada de saudades deles e dos abraços e mimos que me davam. Avó, quem me dera poder também dar-te muitos beijinhos. Avô, acho que continuo a cumprir aquilo que me pediste para nunca deixar de ser: uma distribuidora de afetos”, escreveu.

“Trocava tudo para vos abraçar uma última vez e agradecer o amor que sempre me deram e que me ajudou a ser a mulher que hoje sou. Devem estar aos beijinhos no céu, seus malandros! Espero que sim”, acrescentou.