Tânia Ribas de Oliveira celebra 13 anos de casamento

Tânia Ribas de Oliveira e João Cardoso celebram, esta segunda-feira, 25 de julho, 13 anos de casamento, data assinalada pela apresentadora nas redes sociais.

O rosto de entretenimento da RTP1 partilhou no seu perfil de Instagram uma fotografia do dia do seu casamento para celebrar a ocasião.

“13 anos! 25 de julho Para celebrar sempre!”, afirmou.

Na secção de comentários foram vários os internautas que deixaram mensagens de parabéns ao casal.

Recorde-se que Tânia Ribas de Oliveira e João Cardoso são pais de dois meninos, Pedro e Tomás.