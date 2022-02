Tânia Ribas de Oliveira mostra como correu a festa do filho mais novo

Tânia Ribas de Oliveira mostrou como correu a festa de aniversário do filho mais novo, Pedro. A apresentadora aproveitou o dia para ir ao Jardim Zoológico em família.

Depois de ter assinalado a data com um declaração no perfil de Instagram, a comunicadora da RTP fez questão de partilhar com os seguidores a forma como correu a festa de anos que aconteceu esta terça-feira.

“Ontem fomos ao Jardim Zoológico de manhã, para tornar o dia do Pedro muito especial! Fazer cinco anos é muito importante e ele não cabia em si de contente!” começou por explicar Tânia Ribas de Oliveira.

“Ir ao Zoo é sempre muito bom, o Tomás adora animais e lê muito sobre o assunto e ontem aproveitou para nos explicar o que faz cada um, a esperança média de vida de cada um, a alimentação, reprodução… Foi uma manhã muito divertida!” acrescentou.

O pequeno Pedro é fruto do casamento de 11 anos entre a apresentadora do vespertino “A Nossa Tarde” e João Cardoso. Os dois são pais também de Tomás, de sete.

