Tânia Ribas de Oliveira recorda primeira entrevista

Foi das minhas primeiras entrevistas. Fui a casa de Júlio Pomar e fiquei deslumbrada. Deslumbramento, é mesmo a palavra certa. Foi das conversas mais bonitas e serenas, cheguei a casa e fartei-me de chorar. Lembro-me muito bem desse dia e deste livro que ele me deu, autografado. Pouco tempo depois, tive a minha primeira casa e foi o primeiro da estante. Aqui está ele… a recordar-me as lágrimas de felicidade que chorei há mais de 10 anos, perante um Ser (muito) Maior. Faleceu há precisamente dois anos. #juliopomar