Tânia Ribas de Oliveira sobre os filhos: “Mais lindos do mundo inteiro”

Numa partilha rara, a apresentadora da RTP mostrou-se com os filhos, Tomás, de dez anos, e Pedro, de oito, na praia e dedicou algumas palavras.

“Sou a mulher que sou hoje desde que vocês nasceram. Sou mais medrosa porque vos quero proteger de todos os males do mundo e sou muito mais corajosa porque quero ser o exemplo que vos inspira a serem sempre mais felizes e melhores do que vós próprios”, escreveu.

“Nunca queiram ser melhores do que ninguém, meus amores. Queiram sempre ultrapassar os vossos medos, celebrar as vossas vitórias, aprender com os vossos erros. Sejam sempre leais com o vosso coração e sejam livres na vida. Não quero que sejam os melhores alunos da turma a todas as disciplinas: isso não existe. Sejam bons no que vos é mais natural e esforcem-se por serem melhores nas matérias que não vos são tão próximas”, continuou.

“Mas sejam felizes, façam surf, andem de skate, joguem à bola, subam às árvores, deslumbrem-se com o mar, com as ondas, com o pôr do sol, abracem quem amam, quebrem estereótipos, defendam os mais frágeis, respeitem toda a gente. Sejam amigos. Os melhores amigos um do outro para sempre. Confiem no vosso coração, porque ele nunca vos mente. Nunca. E não traiam o vosso coração nunca, nunca se arrependam disso”, acrescentou.

“Sejam sempre amor e nunca ódio. Saibam dizer que não, quando o caminho deixa de ser vosso. A vida nem sempre vai sempre vai ser fácil, mas o colo, o abraço, o olhar, será sempre vosso. São muito amados. E quando há amor, o amor absoluto, é seguir em frente. E saibam reconhecer o amor. Ele está nas mais pequenas coisas, nunca nas grandes. Vocês vão saber. Meus filhos mais lindos. Mais lindos do mundo inteiro. Ser a vossa Mãe é a maior alegria da minha vida”, rematou.

Os meninos são frutos do casamento de quase 15 anos com João Cardoso. Os dois começaram a namorar quando eram jovens.