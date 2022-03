Teresa Guilherme reage à contratação de Cláudio Ramos para o “Big Brother”

Depois de ser apontada como uma das possíveis escolhas para apresentar a próxima edição do “Big Brother” na TVI, Teresa Guilherme falou sobre a contratação de Cláudio Ramos.

Em conversa com Fernando Alvim, no programa “Prova Oral”, da Antena 3, a apresentadora garantiu que não ficou triste com a contratação e que deseja “o melhor” a Cláudio Ramos.

“Acho que é uma boa oportunidade para o Cláudio. É engraçado, o Cláudio foi meu concorrente do Big Brother Famosos há 18 anos. E gosto muito dele. Ficámos a dar-nos muito bem”, sublinhou.

Sobre as muitas especulações sobre que fosse a própria a dar continuidade ao “reality show”, Teresa Guilherme ironizou e afirmou que não havia motivo para tal. “Mas não têm nenhum motivo para pensar [que seria eu], a não ser de ter sido sempre eu”.

Recorde-se que Cláudio Ramos e Teresa Guilherme conheceram-se em 2002 e, um ano depois, juntaram-se para apresentar o programa da TVI “Rosa Choque”.

