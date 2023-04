Teresa Guilherme e Marco Costa juntos novamente nas marchas populares

Teresa Guilherme e Marco Costa partilharam que serão, novamente, padrinhos do Alto da Pina nas marchas populares de Lisboa.

Após terem sido padrinhos, em 2019, da marcha do Alto do Pina, realizada no âmbito das marchas populares de Lisboa, os dois voltam agora a unir-se para um novo desafio.

A confirmação foi feita por Teresa Guilherme, através das redes sociais. “Padrinhos do grande bairro do Alto do Pina este ano de novo nas Marchas de Lisboa! A vitória está à espera dos nossos afilhados. Que alegria”, escreveu a apresentadora na legenda da fotografia onde surge ao lado de Marco.

“Vamos de novo juntos nesta caminhada em busca do Caneco”, comentou o pasteleiro e agora vendedor de casas.

Teresa Guilherme e Marco Costa conhecem-se há mais de dez anos. Os dois cruzaram-se no “reality show” “Casa dos Segredos”, transmitido pela TVI em 2011, apresentado por Teresa e no qual Marco fazia parte dos concorrentes.

A segunda edição do programa foi marcada por várias polémicas e momentos emblemáticos, mas a amizade entre apresentadora e concorrente manteve-se com o passar dos anos.