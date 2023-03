Um ano depois, Chris Rock fala sobre agressão de Will Smith

Chris Rock esperou um ano para responder à agressão de Will Smith no palco da cerimónia dos Óscares.

Tudo aconteceu durante o seu espetáculo, “Indignação Seletiva”, transmitido em direto pela plataforma de streamig Netflix. “As pessoas perguntam: ‘Doeu?’. Ainda dói”, referiu o humorista. “Will Smith é significativamente maior que eu. Will Smith interpretou Muhammad Ali num filme. Vocês acham que eu fiz teste para esse papel?”, brincou.

Chris Rock disse que Will Smith foi alvo de chacota depois de a sua mulher, Jada Pikett Smith, ter falado sobre infidelidade num podcast. O comediante contou ainda que tentou consolar Will Smith após essa situação.

Mas o humorista foi mais longe e revelou que a hostilidade entre ele e Jada começou muito antes quando, e 2015, ela pediu que ele boicotasse os Óscares por Will Smith não foi nomeada pelo filme “Um Homem Entre Gigantes”.

Ela referiu que “um homem adulto deveria deixar o seu trabalho porque o marido não foi indicado por “Concussion”. Então [Smith] dá-me uma concussão”, atirou em tom de brincadeira.

“Que diabos? Eu fiz alguma piada sobre isso? Quem quer saber? É assim que as coisas são: ela começa, eu termino. Ninguém estava a implicar com ela”, frisou Chris Rock.

Chris Rock garantiu ainda que antes da agressão sempre fora admirador do ator: “Ele fez alguns filmes bons. Torci por Will Smith a minha vida inteira”. De seguida, o humorista acrescentou que agora torce pelo senhor de escravos que chicoteia o personagem de Will Smith em “Emancipation – Uma História de Liberdade”.

Recorde-se que a agressão aconteceu em março, de 2022, durante a cerimónia dos Óscares. Chris Rock, que estava a apresentar, fez uma piada sobre o cabelo de Jada e de seguida Will Smith subiu ao palco para agredir o comediante.